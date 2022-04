GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en Student & Starter willen samen Utrechts college vormen

Dat GroenLinks (de winnaar) en D66 (tweede partij) wederom samen de basis zouden vormen voor een nieuwe coalitie was al langer duidelijk. Dat de PvdA als derde partij aan zou haken lag ook in de lijn der verwachting. De vraag was vooral welke partijen zouden aanschuiven om de benodigde ruime meerderheid te behalen. Duidelijk is nu dat de huidige coalitiepartner de ChristenUnie mee mag, aangevuld met de relatief jonge Utrechtse partij Student & Starter. Voor hen is het de eerste keer dat zij mee mogen doen aan coalitieonderhandelingen.