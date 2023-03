GroenLinks en BBB gaan nek-aan-nek in provincie Utrecht, laatste stemmen nog niet geteld

GroenLinks en de BoerBurgerBeweging gaan nek-aan-nek bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Utrecht. In zes van de 26 gemeenten is de uitslag nog niet bekend.

Met ruim 80 procent van de stemmen geteld gaat GroenLinks aan kop. Het verschil met nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) is slechts 162 stemmen. De partijen krijgen respectievelijk acht en zeven zetels.

Grote verliezer in Utrecht is Forum voor Democratie. De partij verdwijnt uit de provinciale politiek. De VVD verliest twee van haar acht zetels. Het CDA houdt de schade beperkt en staat één zetel in de min. Denk en 50Plus raken de ene zetel kwijt die ze vier jaar geleden wisten te veroveren.

BBB is niet de enige nieuwkomer die kan juichen in de provincie Utrecht. Volt en JA21 komen ieder met twee zetels in Provinciale Staten. ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SGP boeken elk een zetel winst. De zes gemeenten die nog geen uitslag hebben gemeld, zijn Houten, Bunnik, De Bilt, Veenendaal, Baarn en Soest.

Kleinere gemeenten

BBB deed het woensdag goed in alle kleinere gemeenten in de provincie. De grootste winst boekte de partij in Renswoude. De Nieuwkomer kreeg daar 35,5 procent van de stemmen. In Lopik was de partij goed voor 31,4 procent. In onder meer in Leusden, Bunschoten, Woerden en Montfoort werd de BBB ook de grootste. In Woudenberg en Rhenen moest de partij de SGP voor zich dulden.

Omdat de stemmen van de regiogemeenten als eerste binnenkwamen, ging de BBB afgelopen nacht lange tijd aan kop. Nadat de stemmen in de stad Utrecht en Amersfoort donderdag vroeg in de ochtend waren geteld, won GroenLinks terrein.

Gemeente Utrecht

Ondanks flink verlies blijft GroenLinks nog de grootste partij in de stad Utrecht. De partij leverde 5,7 procent in, meer zelfs dan Forum voor Democratie, en houdt 22 procent over. Volt is de grote winnaar in de stad. De progressieve nieuwkomer behaalde 8,4 procent van de stemmen.

D66 verliest eveneens in de stad. De partij gaat van 14,6 procent vier jaar geleden naar 13,6 procent, en blijft daarmee de tweede partij. Winst is er voor de PvdA, van 8 naar 9,3 procent, en de Partij voor de Dieren, van 6,9 naar 8,8 procent. De VVD krijgt een flinke tik en komt niet verder dan 8,7 procent van de stemmen. In 2019 waren de liberalen met 12,6 procent nog de derde partij van de stad. BBB krijgt 5,2 procent van de stemmen.

Amersfoort

In Amersfoort blijft GroenLinks met 13,5 procent van de stemmen de grootste partij in Amersfoort. De partij verliest wel stemmen. De VVD gaat bijna 3 procentpunten achteruit, maar de partij weet nieuwkomer BBB, die 10,6 procent scoorde, nog achter zich te houden.

Met de voorlopige uitslag verliest het huidige college van Gedeputeerde Staten (dagelijks provinciebestuur) zijn meerderheid in Provinciale Staten van Utrecht. GroenLinks, D66, PvdA, CDA en ChristenUnie staan samen op 24 van de 49 zetels. De verwachting is dat de uiteindelijke winnaar van de verkiezingen vrijdag een informateur of verkenner aanwijst die de eerste gesprekken gaat voeren over de vorming van een nieuw college.

