GroenLinks grootste partij in Utrecht volgens peiling De Hond

In de strijd om de zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht ligt GroenLinks één zetel voor op D66. Dat blijkt uit een eerste peiling twee maanden voor de verkiezingen van 21 maart. De peiling is uitgevoerd door Maurice de Hond op verzoek van GroenLinks.

De Hond vroeg ongeveer 700 Utrechters welke partij op dit moment hun voorkeur heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. In de peiling wint GroenLinks 4 procent van de stemmen en gaat de partij van 17 procent in 2014 naar 21 procent. Dat percentage is goed voor 10 van de 45 zetels.

D66, die in 2014 nog de grootste partij was, gaat in deze peiling van 27 procent naar 19 procent. Hiermee zou de partij vier zetels verliezen. Nieuwkomers PVV en DENK, die beide voor het eerst meedoen in Utrecht, halen in deze peiling elk 5 procent van de stemmen. Dat is goed voor twee zetels.

Voorbereidingen

Volgens GroenLinkslijsttrekker Heleen de Boer heeft de partij Maurice de Hond tegen betaling gevraagd in zijn peiling in te zoomen op Utrecht. ,,We hebben dit gedaan omdat het heel moeilijk in te schatten is hoe de uitslag zal zijn met enkele nieuwe partijen. Het is wel prettig voor je voorbereidingen om een beeld te hebben, vooruitlopend op de onderhandelingen.''

Mocht GroenLinks daadwerkelijk de grootste worden, dan kan zij het initiatief nemen voor de coalitieonderhandelingen. ,,Het is belangrijk het voortouw te kunnen nemen bij de onderhandelingen'', zegt De Boer. ,,Wij kiezen dan voor een zo groen en sociaal mogelijk stadsbestuur.''

Nek-aan-nek race

Quote Het laat zien dat het vooral een nek-aan-nekrace gaat worden tussen GroenLinks en D66 GroenLinks-lijsttrekker Heleen de Boer Maar volgens De Boer laat de peiling ook zien dat het zeker nog geen gelopen race is. ,,Wij komen als grootste uit de bus, maar het verschil met D66 is niet heel groot. Het laat zien dat het vooral een nek-aan-nekrace gaat worden tussen GroenLinks en D66. Deze uitslag is heel motiverend voor alle vrijwilligers, omdat het laat zien dat we daadwerkelijk de grootste kunnen worden in de stad.''



In de peiling staan PvdA (4) en SP (3) allebei op één zetel verlies. De VVD staat op twee zetels winst en komt uit op 7. Het CDA (3), de ChristenUnie (2), De Partij voor de Dieren (1) en Student &Starter (1) blijven stabiel. De lokale partij Stadsbelang Utrecht verliest één van de twee zetels. De Piratenpartij krijgt geen zetel.