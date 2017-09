GroenLinks kaapt een parkeerplaats aan de Oudegracht

Het was een ‘kaping’, maar wel een gezellige. De GroenLinks vlag wappert triomfantelijk op de parkeerplaats aan de Oudegracht. De actie is onderdeel van World Park(ing) Day, een wereldwijd evenement waarbij parkeerplaatsen omgetoverd worden tot miniparkjes.

De kaping was iets minder spectaculair dan het woord doet vermoeden. ,,Er stond een blauwe auto op deze plek, maar op de plek ernaast was net een kleine rode auto weggereden. Ik heb een briefje op het dak gehangen en niet veel later kwam de eigenaar naar beneden. Hij wilde graag meewerken en heeft zijn auto verplaatst”, vertelt Giel van Dam (65), voorzitter van de werkgroep Permanente Campagne van GroenLinks.

Partijleden hebben de ‘gekaapte’ parkeerplaats aan de Oudegracht groen gemaakt. Utrechters die langslopen kunnen zitten op bankjes in het kleine ‘parkje’ en biologische appelsap drinken uit een kartonnen bekertje. ,,Het doel van de actie is om te laten zien hoe prettig het is om in een omgeving te zijn die niet gedomineerd wordt door auto’s. Met het kapen van de parkeerplaats willen we laten zien dat Utrecht groener en vrolijker kan”, vertelt Van Dam.

Bananenrepubliek

,,We wonen in een bananenrepubliek!”, zegt een voorbijganger verhit tegen Van Dam. Ze komt hem tegen op straat en gooit haar hele verhaal eruit. Zij vindt het allemaal veel te groen in Utrecht. ,,De Oosterspoorbaan was nostalgisch toen het oude spoor er nog lag. Nu is het net een hondenpoepveldje geworden.”

Het gesprek op gang brengen vormt volgens Van Dam een andere meerwaarde van de actie. ,,Mensen komen elkaar tegen op onze parkeerplaats, die gaan met elkaar in gesprek. Wij komen zo in contact met de Utrechter en horen wat er speelt. Je gooit nou eenmaal sneller je verhaal eruit als je iemand tegenkomt op straat.”