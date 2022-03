GroenLinks stoot DENK van de troon in Overvecht: ‘Dit hadden we niet verwacht’

In 2018 was DENK nog de grootste partij in Overvecht, maar dat is niet langer het geval. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van deze week hebben de meeste inwoners van deze wijk op GroenLinks gestemd. De groenen zijn daarmee in acht van de tien Utrechtse wijken de grootste.

Dat blijkt uit een gedetailleerd verslag van de uitkomst van de raadsverkiezingen, die de gemeente vrijdag heeft gepubliceerd. GroenLinks werd met 18,5 procent van de stemmen de grootste partij van de stad. Hoewel dit in 2018 nog 23 procent was, zijn de groenen niet langer in zeven, maar in acht wijken ‘winnaar’. In Overvecht stemde dit keer 15 procent op GroenLinks tegen 13 procent op DENK.

Niet alleen in Overvecht heeft DENK het minder goed gedaan. De partij, die vier jaar geleden als nieuwkomer meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen, heeft over de hele stad minder stemmen getrokken dan vier jaar geleden. Van de 4,9 procent is nu nog 3,5 procent over. Dat betekent dat de partij onder leiding van Mahmut Sungur niet met twee zetels maar met slechts een zetel door kan.

Teleurstelling

En dat is volgens Sungur echt een teleurstelling, want bij de Tweede Kamerverkiezing van vorig jaar was DENK in Overvecht nog wel de grootste en behaalde de partij 5,4 procent van alle stemmers. ,,Het valt tegen en dat hadden we totaal niet verwacht. We hebben de afgelopen jaren veel gedaan, veel bereikt en we zijn heel zichtbaar geweest. Kennelijk hebben we dat onvoldoende weten te vertalen naar de kiezer.’’

Sungur gaat de resultaten de komende tijd analyseren. Maar dat de opkomst in de stad en specifiek ook in Overvecht een stuk lager was (35,2 procent) dan vier jaar geleden (40,7 procent), zal volgens hem bepalend zijn geweest voor de uitslag. ,,De lage opkomst is een probleem, niet alleen voor ons, maar voor de representativiteit van de raad. Het is een tegenslag, maar de kunst is nu het te accepteren en door te gaan.’’

Volledig scherm Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 © Gemeente Utrecht

Volledig scherm Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 © Gemeente Utrecht

