GroenLinks tegen tijdelijke woningen in polder Rijnenburg bij Utrecht: ‘Geen autowijk’

GroenLinks, de grootste partij in de gemeenteraad van Utrecht, is tegen de bouw van tijdelijke woningen in de polder Rijnenburg. Het prille plan staat daarmee nu al op losse schroeven.

Onlangs werd bekend dat Utrecht vooruitlopend op grootschalige woningbouw in het gebied onderzoekt of er op korte termijn tijdelijke woningen in Rijnenburg kunnen komen. Ook de aangrenzende gemeenten Nieuwegein en IJsselstein zijn hierbij betrokken.

In een vergadering van de gemeenteraad zei Fred Dekkers van GroenLinks donderdagavond niets te willen weten van tijdelijke woningbouw in Rijnenburg. Omdat er op korte termijn geen goed openbaar vervoer naar de polder kan worden gerealiseerd, ligt volgens Dekkers het gevaar van een ‘autowijk’ op de loer. ,,Wij zijn daar faliekant tegen.’’

Woninggebrek

Het standpunt van GroenLinks leidde tot een stevige reactie van VVD-raadslid Marijn de Pagter. ,,Op het moment dat er dus duizenden tijdelijke woningen kunnen worden neergezet op een plek in onze stad, waar heel veel behoefte aan is, zegt GroenLinks al op voorhand ‘nee'. Ik constateer dat GroenLinks absoluut niet bijdraagt aan een oplossing van het woninggebrek in Utrecht.’’ GroenLinks bouwt liever op andere plekken in de stad, aldus raadslid Dekkers.

Wethouder Eelco Eerenberg (D66) zei het komende half jaar te willen studeren ‘of en hoe’ er tijdelijk woningen in de polder Rijnenburg kunnen komen. ,,Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden.’’

Onder meer moet er worden gekeken naar aantallen, waar in de polder moet worden gebouwd en naar de financiën. ,,Als het gebeurt, is kwaliteit een belangrijke randvoorwaarde voor het college’’, aldus Eerenberg. De plek is toch een beetje decentraal gelegen. Je wilt wel dat het een fijne woonomgeving wordt voor mensen die daar gaan wonen.’’

