GroenLinks verliest drie zetels in Utrecht, maar is toch dolblij. Hoe kan dat?

Houten kiest: we zijn een dorp en willen een dorp blijven, geen ‘stadse’ bouwplan­nen hier

Het roemloos verloren referendum over de plannen voor de bouw van 4800 woningen in Houten was vorig jaar al een stevige tik op de vingers van de Houtense coalitie. Pijnlijker nog voor CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie is nu de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen.

17 maart