GroenLinks wil snelle e-bikers op de busbaan laten rijden

GroenLinks wil een experiment starten om elektrische fietsen - met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur - toe te laten op de busbaan. Dat idee oppert de partij in haar conceptverkiezingsprogramma dat vandaag naar de leden wordt verstuurd.

Sinds 1 juli is een bromfietskenteken voor deze zogenoemde speed-pedelecs ingesteld. Bestuurders hiervan moeten daarom net als bromfietsers de rijbaan op, tenzij anders staat aangegeven. Ook zijn een helm en achteruitkijkspiegel verplicht.

Volgens GroenLinks levert de snelle elektrische fiets tussen het autoverkeer geregeld gevaarlijke situaties op, onder meer vanwege het verschil in snelheid. ,,Het is best link als fietser tussen de auto’s in'', zegt lijsttrekker Heleen de Boer. ,,Met een experiment willen we kijken of het beter werkt als deze fietsers op de busbaan rijden. Hier ligt de snelheid met de bus redelijk dicht bij elkaar.’’

Uithoflijn

De Boer denkt dat de busbanen richting De Uithof of in Leidsche Rijn mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor het experiment. ,,Als straks de Uithoflijn in gebruik wordt genomen, rijden er minder bussen naar De Uithof. Mogelijk dat dit dan een goede route is om te kiezen. Het gaat er in ieder geval om dat we een route kiezen waar veel speed-pedelecs fietsen.’’

Quote Het aantal fietsers groeit snel en daarmee ook het verschil in snelheid tussen fietsers Heleen de Boer

Als het aan GroenLinks ligt, wordt het experiment later uitgebreid met ook andere elektrische fietsen. ,,Het aantal fietsers groeit snel en daarmee ook het verschil in snelheid tussen fietsers. Denk aan e-bikes, elektrische (vracht)fietsen en racefietsers. Als al deze snelle fietsers op de busbaan gaan, krijg je op de toch al drukke fietspaden minder snel ongevallen en opstoppingen.’’

Volledig scherm GroenLinks-lijsttrekker Heleen de Boer. ,,Op de busbaan ligt de snelheid met de bus redelijk dicht bij elkaar.'' © Erik van 't Woud

Onzinnig

Ondernemer Tom Broekman vindt het een onzinnig idee en zal op het fietspad blijven rijden met zijn pedelec. Hij vindt het veel te gevaarlijk. ,,Als ik zie hoe sommige buschauffeurs rijden, is me dat veel te link. Het is een slecht idee. En zo hard rijden we niet. Ik heb meer dan 4000 kilometer met de fiets gereden en een gemiddelde snelheid van 26 kilometer gehaald. De snelheid van bussen is veel hoger. Ik pas mijn snelheid op het fietspad altijd aan de snelheid van het overige verkeer.''

De VVD trok deze zomer ook aan de bel over de gevaarlijke situaties die speed-pedelecs op de rijbaan veroorzaken vanwege het verschil in snelheid. Raadslid André van Schie opperde juist deze snelle e-fietsers op sommige plekken in de bebouwde kom van de rijbaan terug naar het fietspad te sturen.