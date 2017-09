GroenLinks wil strijd tegen auto's in de stad versnellen

GroenLinks Utrecht belooft de strijd tegen auto’s in de stad te versnellen als kiezers de partij volgend jaar groot maken. De Oudegracht moet parkeervrij worden, in wijken moeten meer voetgangersgebieden komen en de milieuzone voor vervuilende auto’s moet groter én strenger.

Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma van de tweede partij van Utrecht dat aanstaande maandag wordt verstuurd aan de leden. Lijsttrekker Heleen de Boer wil het mobiliteitsbeleid van GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk, (auto’s naar randen van de stad) in een volgende periode ‘met dezelfde daadkracht voortzetten’.

Dit betekent volgens De Boer dat de binnenstad zoveel mogelijk autovrij wordt. Dit kan bereikt worden door in te zetten op meer openbaar vervoer, autodelen te stimuleren en het verkeer beter te stroomlijnen. ,,Om sluipverkeer in woonwijken te voorkomen willen we drukke verkeerswegen ‘knippen’, zodat ze niet meer aantrekkelijk zijn als doorgaande autoroute.’’ Concrete plekken kan de partij nog niet noemen.

Parkeerplekken

Daarnaast wil de partij een strenger parkeerbeleid. ,,Denk aan lagere parkeernormen bij nieuwbouw en in de binnenstad alleen nog ruimte voor vergunninghouders. Contracten voor parkeergarages als de Springweg en Paardenveld lopen in 2020 af. Daarna kunnen we deze gebruiken als parkeerplekken voor bewoners en voor fietsparkeren. Zo kan bijvoorbeeld de Oudegracht autovrij worden.’’

Quote We willen maximaal 30 km per uur voor alle verkeer in de stad Heleen de Boer

Om nog meer ruimte aan fietsers en voetgangers te bieden, wil GroenLinks aan de randen van de stad overslagpunten maken vanaf waar de boot of vrachtwagen goederen naar kleinere elektrische wagens en vrachtbakfietsen kan overhevelen. ,,Daarnaast willen we in de wijken voetgangersgebieden rond bijvoorbeeld winkelcentra, en maximaal 30 km per uur voor alle verkeer in de stad.’’

Stad voor iedereen

GroenLinks waakt ervoor dat Utrecht een stad moet blijven waar iedereen – niet alleen jongeren en mensen met hoge inkomens – kunnen wonen. Om de woningnood in de stad te verbeteren wil de partij meer gebruikmaken van oude bedrijfsterreinen en leegstaande kantoren voor woningen. ,,Liever bouwen wij niet in groene gebieden aan de randen van de stad.’’

Om te voorkomen dat huurprijzen in de vrije huursector de pan uitrijzen, willen de groenen dat de gemeente een actieve rol aanneemt in het reguleren van de woningmarkt. ,,Wij vinden dat de gemeente actiever grondbeleid moet voeren en soms ook gronden moet aankopen. Wanneer je als gemeente grondposities hebt, kun je meer invloed uitoefenen op de huurprijs en die ook voor een bepaalde tijd vastleggen.’’

Sociale huurwoningen

GroenLinks wil er verder voor zorgen dat minimaal 30 procent van alle woningen per wijk uit sociale huurwoningen bestaat. Bij nieuwbouwprojecten moet dit percentage ook worden aangehouden. Koop-, huur- en vrijesectorwoningen moeten meer ‘mengen’ en de partij wil ook vaker verschillende groepen mensen gezamenlijk huisvesten. Als voorbeeld noemt De Boer de woongemeenschap Place2BU met studenten, statushouders en zorgcliënten.

Ook D66, nu de grootste partij, maakte onlangs bekend een volgende periode verder te willen gaan met het weren van auto’s in de binnenstad, zodat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Volgens De Boer is het grootste verschil met de democraten dat GroenLinks beter heeft nagedacht over hoe duurzaamheidsmaatregelen moeten worden doorgevoerd. ,,Groen zit niet alleen in onze naam, maar ook in onze genen. Wij staan voor onze principes.’’