Groenonderhoud Grote Beer verloedert: 'Het is een achterstandswijk geworden'

De Grote Beer in Bilthoven verloedert, ondanks de inzet van de Biga Groep om het groen te onderhouden. Flatbewoner Rien Griffioen kan het niet langer aanzien en trekt ten strijde. Zijn straatje verpaupert zienderogen terwijl op een steenworp afstand, bij het Lichtruim, alles keurig is aangeharkt.

Rien Griffioen is 83 jaar oud. Hij loopt wat langzamer, maar zijn ogen fonkelen strijdlustig. Een kleine wandeling rondom de flat is voor hem voldoende om te laten zien dat de gemeente toch echt een paar steekjes laat vallen. Of dat moedwillig is of niet, wil hij in het midden laten. Maar het is wel erg opvallend dat juist de Grote Beer er zo vreselijk bij ligt.

Griffioen heeft net 's ochtends de directeur van woonstichting SSW over de vloer gehad. Het was een gesprek over hetzelfde onderwerp. De directeur zegde toe dat ze contact zou opnemen met de gemeente hierover. Inmiddels heeft wethouder Ebbe Rost van Tonningen toegezegd binnenkort een wandeling door de wijk te maken met Griffioen.

Ergernis

„Het is gewoon een achterstandswijk geworden”, zegt hij, terwijl hij langzaam door de straat loopt. Om de paar meter houdt hij even stil bij een plek waar het onkruid een meter hoog uit de perken schiet, of waar juist alle groen is verdwenen en niets meer terug is geplant. Op de hoek van de straat houdt hij stil bij een gesnoeide boom. Al het omringende groen is er volgens hem met wortel en al uitgetrokken. „Al dan niet met medeweten van de gemeente. Ik weet het niet.”

Tien jaar woont Griffioen nu met zijn vrouw in de flat aan de Grote Beer. Twee jaar heeft hij in de bewonerscommissie gezeten. „Toen ergerde ik me ook al aan het groenonderhoud. Met zeven man hebben we toen één dag in de week staan schoffelen en snoeien. Van die zeven waren er op een gegeven moment nog maar twee over.” En toen viel het door gebrek aan belangstelling weer helemaal stil. „De leeftijd zal ook een rol hebben gespeeld, maar de ergernis bleef.”

Volledig scherm Zo kan het ook aan de Grote Beer in Bilthoven. Sommige flatbewoners onderhouden een stukje openbaar groen. © Koen Laureij