Groep jongens misdraagt zich in centrum Utrecht: plantenbakken vernielen en spugen op politieauto

Opnieuw gekrakeel in buurt over speeltuin­tje: ‘Gemeente laat oren hangen naar één klager’

Waarom laat gemeente De Bilt bij het ontwerp van de nieuwe speeltuin zijn oren hangen naar één klager in de buurt? Dat vragen boze omwonenden van de Nassauhof in Maartensdijk zich af. De nieuwe speeltuin is helemaal ingericht naar de wensen van de klager, vinden buurtbewoners.

5 februari