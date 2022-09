Groep van 135 asielzoekers heeft hotel in Houten alweer verlaten: ‘We dachten dat er afspraken waren’

De 135 asielzoekers die drie weken geleden werden opgevangen in het Van der Valk-hotel in Houten, zijn donderdag weer vertrokken. Zij worden door het COA ondergebracht in andere hotels elders in het land, onder meer in Amersfoort.