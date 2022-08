Groot onderhoud voor rotonde tussen Breukelen en de A2

DE GOUDEN POLLEPEL Menukaart van restaurant Dorsthuys Demmers in Baarn stelt teleur, al is de burger goed op smaak

Juist nu de horeca weer op stoom is en de Covid-bijwerkingen (bijna) zijn geslikt, begint in Baarn een stoelendans. De Generaal, Eemlust, Greenfield’s en Dorsthuys Demmers roeren zich en er blijkt ‘een Italiaan’ in de maak. We vallen met onze neus in de roomboter.

25 augustus