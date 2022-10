Groot onderzoek in Veenendaal na vondst lichaam in kanaal

Overleden man in het water in Veenendaal blijkt een Pool (48) zonder vaste woon- of verblijf­plaats

De politie heeft de man, die maandagochtend in het water bij de Raadhuisstraat in Veenendaal is gevonden, geïdentificeerd. Het gaat om een Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hoe en wanneer hij om het leven is gekomen, is nog onbekend.

6 september