Groot ongeval: A2 vanaf Nieuwegein blijft tot 23.00 uur dicht

De rijbaan is helemaal dicht vanaf Nieuwegein. Omdat er sprake zou zijn van een beknelling, is ook de brandweer ingezet. Volgens Rijkswaterstaat kan verkeer omrijden over de A27 en A12. Daar is het ook wel druk, maar de file bij Oudenrijn is nog langer. ,,Maar het is nog altijd beter dan aansluiten in de file,” aldus de verkeersinformatiedienst.