Groot zwaard van negenhonderd jaar oud gevonden in Nieuwegein

Doornse basis­school nu óók dicht door corona-uit­braak: 'Hoogstwaar­schijn­lijk overgeko­men uit Langbroek’

26 november Na de School met de Bijbel in Langbroek is nu ook de Voetiusschool in Doorn per direct dicht vanwege een corona-uitbraak. In meer dan dertien gezinnen is het virus aangetroffen, waardoor dertig van de 95 leeringen thuis zitten.