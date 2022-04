Grootschalig onderzoek na achtervolging verdachte auto op A27 bij Utrecht, snelweg volledig afgesloten

VIDEONa een wilde achtervolging is de A27 van Utrecht richting Hilversum sinds vanochtend volledig afgesloten vanwege een politieonderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst controleert momenteel een verdachte auto met vijf grote jerrycans met een onbekende vloeistof. Eén persoon is opgepakt.

De A27 is zaterdagochtend sinds 06.00 uur afgesloten tussen knooppunt Lunetten in de richting van knooppunt Rijnsweerd. Aanleiding is een politieactie die zowel op als naast de snelweg plaatsvindt. Ook de brandweer is hier aanwezig.

Naast de bosschages op de kruising tussen Mereveldseweg en de Koningsweg in Utrecht is een man aangehouden. Agenten zochten daar met zaklampen langs de weg en in de struiken toen de man werd aangetroffen.

Op de vluchtstrook staat een Audi, waaruit meerdere koevoeten en een sloophamer zijn gehaald. Ook liggen er twee grote tassen naast de auto die vermoedelijk uit de kofferbak komen. Enkele meters verderop staan vijf grote jerrycans met een onbekende vloeistof.

© Koen Laureij

Het Team Explosievenverkenning van de politie is ter plekke en de brandweer staat om die reden ook standby. Inmiddels is ook de Explosieven Opruimingsdienst gearriveerd.

Een fotograaf ter plaatse meldt dat het er alle schijn van heeft dat er daadwerkelijk explosieven zijn aangetroffen in de auto. „Een medewerkers van het Team Explosievenverkenning in bompak heeft zojuist één van de twee tassen uit de auto onderzocht. Daar kwam flinke kabelbundel uit met zwart pakketje aan uiteinde.”

© Koen Laureij

Vanaf de plek waar de auto staat kon de reeds aangehouden verdachte via het talud de snelweg verlaten en het gebied in vluchten. Na de aanhouding ging de zoekactie verder. Onder andere in het bosrijke gebied Amelisweerd. Agenten gingen daar met speurhonden op linie het natuurgebied in. Onduidelijk is of er naar meer verdachten wordt gezocht.

De politie kan nog niks zeggen over de situatie op de A27. Ook niet of dit verband houdt met een groepje plofkrakers die gisteren werd opgepakt. Zij worden ervan verdacht vanuit Nederland toe te wilde slaan bij een Duitse pinautomaat. Vier mannen tussen de 25 en 31 jaar oud zijn aangehouden, drie van hen komen uit Utrecht.

