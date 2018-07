Grootste dino-expositie van Europa vanaf zaterdag te zien in Utrecht

VideoDe grootste is twaalf meter, de kleinste twee, de ene heeft vleugels en de andere zwemvliezen. Vanaf zaterdag zijn er 60 levensgrote, bewegende dino’s te zien in de Jaarbeurs. Daarmee heeft Utrecht de wereldprimeur van de expositie ‘World of Dinos’.

Zelf was projectmanager Mariska van den Hout behoorlijk onder de indruk toen de eerste dino’s arriveerden in de Jaarbeurs: „Ze zijn wel héél groot, en dan maken ze ook nog zoveel geluid!” Inmiddels is Van den Hout gewend aan het gebrul van de bewegende beesten. De organisatie van de expositie duurde ruim een jaar. En dat was een hele klus, want de zestig levensechte dino’s komen uit alle delen van de wereld. „De meeste uit Azië”, zegt Van den Hout. „Daar is een grote markt voor evenementen met dinosauriërs. Het is voor het eerst dat er een expositie met zo’n omvang te zien is in Europa.”

Leerzaam

Inmiddels staan alle zestig dino’s op hun plek, gerangschikt op de periode waarin ze leefden en het continent waar ze woonden. Naast het kijken naar de dinosauriërs, kunnen kinderen dinobotten opgraven, is er een bioscoop waar dinofilms te zien zijn, kun je een ritje maken op een dino, zijn er springkussens en is er een dino-virtual reality experience. De tentoonstelling is dus voornamelijk gericht op kinderen, maar Van den Hout is niet bang dat ouders zich zullen vervelen tijdens een bezoek. „Je leert hier van alles over de manier waarop dino’s leefden, wat ze aten en hoe ze zich gedroegen. Zo wist ik bijvoorbeeld helemaal niet dat T-rexen vaak met elkaar op de vuist gingen, tot ik hier las dat er tanden van de ene T-rex zijn gevonden in de nek van de andere.”

Maar bang hoef je als bezoeker niet te zijn voor de dino’s in de Jaarbeurs. Je kunt bijna alle dino's aaien en zelfs hun tanden zijn zacht. Hillenaar Events, het bedrijf dat de expositie organiseert, verwacht meer dan 50.000 bezoekers voor World of Dinos. Om te zorgen dat het niet te druk wordt, maken ze in het weekend gebruik van een tijdslot. World of Dinos is van 7 juli t/m 2 augustus te zien in de Jaarbeurs in Utrecht.

Volledig scherm Expositie ‘World of Dinos’ in de Jaarbeurs. © Foto Ruud Voest