Grootste fietsenstalling ter wereld dreigt al over paar maanden te klein te zijn

Die extra toeloop maakt dat eerder gemaakte prognoses vermoedelijk al achterhaald zijn en nu al direct nagedacht moet worden over oplossingen. Zelf voelt Van Bekkum sterk voor een uitleensysteem voor fietsen. ,,Jij fietst vanaf huis naar de stalling en laat daar je fiets achter, die even later gebruikt wordt door iemand die ermee naar bijvoorbeeld industrieterrein Lage Weide of Papendorp fietst.” Van Veldhoven opperde maandag in het AD hetzelfde.



Een soort wittefietsenplan met fietsen die geen privé-eigendom zijn zoals in Parijs is volgens Van Bekkum niet de bedoeling. Rond station Amsterdam Zuid is onlangs begonnen met ‘wisselfietsen’, die via een beheerder door meerdere mensen worden gebruikt. In Utrecht voelt Van Bekkum veel meer voor een persoonlijk systeem, waarbij je je eigen fiets aan iemand uitleent die je kent en waarmee je zelf afspraken maakt. Contacten zijn te leggen via een soort ‘fietsentinder’, ziet hij voor zich en heeft hij ook al voorgelegd aan de NS.



Extra interessant om je fiets uit te lenen kan het worden als mensen die dit doen hun fiets altijd op plekken vlak bij de sporen kunnen zetten onder het Stationsplein, en niet op de uiterste plekken aan de kant van Smakkelaarsveld of Moreelsepark.