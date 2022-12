Grootste flat van Nederland heeft zijn eigen kookboek, met recepten uit meer dan 100 (!) landen

Een kookboek dankzij een renovatie?

,,728 woningen, gestapeld in acht portieken en dertien hoog worden verduurzaamd. Voor de start hebben wij huisbezoeken gebracht. Dan bespreek je de formaliteiten, maar je leert de mensen ook kennen. Daarbij hebben we het heel veel over eten gehad, want in al die verschillende culturen die in de flat leven, draait sociaal contact om eten. Zo ontstond bij mij het idee.”