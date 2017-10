Grote belangstelling voor duurdere kavels in Sprokkelenburg Culemborg

Wat tot voor enige jaren door 'de markt' nog voor onmogelijk werd gehouden, is razendsnel ingehaald door de realiteit. Alsof het om een prijsstunter gaat, de kavels vliegen als warme broodjes over de toonbank. De kleinste kavel, zo'n 700 vierkante meter, kost 3,5 ton. ,,Er zijn al twaalf kavels verkocht en op negen rust een optie,'' zegt gemeentewoordvoerster Jacqueline Spijkerman. ,,Een mooi resultaat, vinden wij.'' Van die twaalf kopers is er al één aan het bouwen. Anderen zitten in de vergunningfase.

Mazzel

Een van de sceptici van weleer is makelaar Otto Smit, woonachtig in Culemborg en kantoorhoudend in Vianen. Hij vond het plan altijd al fantastisch maar twijfelde tot voor anderhalf jaar nog aan de haalbaarheid. Zijn ervaring destijds was dat de regionale markt voor huizen in het hogere segment, vanaf pakweg driekwart miljoen euro, helemaal op slot zat. ,,Dat is allemaal anders geworden en ik sta niet te kijken van de belangstelling. Maar je moet niet denken dat er een plan achter zit, dit is gewoon mazzel. De markt is in korte tijd heel snel aangetrokken, dus als je nieuwbouw wilt plegen dan is Sprokkelenburg natuurlijk een van de mooiste plekken in Culemborg.''