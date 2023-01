Grote boom valt op tram in Nieuwegein

UPDATE Graafmachi­ne in brand in hal op industrie­ter­rein in Nieuwegein

In een hal aan de Grote Wade in Nieuwegein stond donderdagochtend korte tijd een graafmachine in brand. De brandweer is ter plaatse en er werden ook extra eenheden opgeroepen ter ondersteuning. Mogelijk heeft er iemand rook ingeademd, zo meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

12:28