Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf Nieuwegein, brandlucht in Utrecht te ruiken

Steeds meer inbraken bij opticiens: nu poging bij Reyer Lafeber in Leidsche Rijn

30 juli Met alleen een versplinterde ruit is opticien Reyer Lafeber in Leidsche Rijn Centrum nog goed weggekomen afgelopen nacht. Het was niet de eerste (poging tot) inbraak in het winkelcentrum. Opticiens in de regio zijn bovendien steeds vaker het doelwit van criminelen.