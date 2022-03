Grote brand bij familierestaurant in Cothen

updateBij een restaurant aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Cothen is vrijdagmiddag rond 12.00 uur brand uitgebroken. De brand bij Familierestaurant De Jonge Graaf zou zijn ontstaan in de meterkast. In meerdere delen van het gebouw is rook zichtbaar.