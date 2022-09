Grote brand in bakkerij in Doorn: ‘Het was triest om te zien’

De brand in een bakkerij aan de Kampweg in Doorn is onder controle. De brandweer sprak vannacht van een zeer grote brand. Het vuur was lastig te bereiken.

Burgemeester Frits Naafs meldde zich ook in het centrum van Doorn en sprak de eigenaren. ,,De bakker en zijn vrouw waren al aan werk. Het was triest om te zien. Hier werk je hard voor en dan gaat je levenswerk zo in de brand.”

Er kwam veel rook uit het gebouw. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bakkerij Van der Woerd is gevestigd in het centrum van Doorn aan de Kampweg. De bakker werd gealarmeerd door een rookmelder op zolder.

Drone

Omwonenden werd gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer maakte ook gebruik van een drone om de brand vanaf uit de lucht te beoordelen. Ook het specialistisch brandbestrijdingsvoertuig uit Nieuwegein-Zuid/Vreeswijk was aanwezig.

De melding kwam tegen 4.00 uur en werd gedaan door personeel van de bakkerij. De brandweer was er snel bij, want naast de bakkerij is een brandweerpost. Rond 7.00 uur was de brand onder controle, maar het is volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio wel moeilijk om het dak te bereiken in verband met een smalle steeg naast het pand.

,,Er zijn gaten in het dak gezaagd om beter bij de brandhaard te komen”, aldus de woordvoerster van de veiligheidsregio. ,,Daardoor laaide het vuur weer op en kwam er opnieuw extra rook vrij.”

Volgens de woordvoerster van de veiligheidsregio is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Eén woning is ontruimd. De brand is volgens de woordvoerster ontstaan in het dak van het pand aan de Kampweg. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

