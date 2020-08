Grote brand in Domino’s Pizza Houten richt ravage aan: vlammen sloegen uit gebouw

VIDEOIn Het Rond, het winkelcentrum van Houten, is vanmiddag een grote brand uitgebroken bij Domino’s pizza. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt. De woningen boven het pand zijn ontruimd. Inmiddels is de brand onder controle.

De brand ontstond rond 14.15 vanmiddag. Er werd snel opgeschaald naar grote brand: de vlammen sloegen uit het pand en het vuur leek zich uit te breiden naar boven. Inmiddels is de brand onder controle, meldt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Flinke brand in de Domino's vestiging in Houten © Koen Laureij

Beschadigd

Volgens een woordvoerder zijn er zo’n acht à negen woningen dermate beschadigd dat de bewoners vanavond, en misschien zelfs langere periode, niet terug kunnen keren. De woningen worden gecontroleerd op koolstofmonoxide en er wordt er uitvoerig bekeken hoe stevig de gevel nog is. Daarnaast wordt er gecheckt of er er sprake is van asbestverspreiding: dit is vrijgekomen door het hakwerk van de brandweer. Een aannemer en experts in gevaarlijke stoffen doen momenteel onderzoek.

Er is één brandweerman gewond geraakt aan zijn arm, hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Twee bewoners die vermoedelijk rook hadden ingeademd zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar bleken in orde. De bewoners van de getroffen woningen worden veelal opgevangen door familie. Waar dit geen mogelijkheid is, zoekt de gemeente naar een alternatief. Dat laat loco-burgemeester Sander Bos weten. De omliggende horeca is inmiddels weer geopend.

De brand richtte een flinke ravage aan © AD

Ontruimd

Volgens een woordvoerder van de VRU kregen zij aanvankelijk een melding over een scooter die in brand stond. „We denken dat die brand is overgeslagen naar het pand.” Inmiddels blijkt het te gaan om drie uitgebrande scooters: dit is waarschijnlijk de oorzaak geweest van de brand.

Al met al rukten hulpdiensten massaal uit. Al snel werd er overgeschakeld naar GRIP 1, wat betekent dat er een crisisteam wordt opgericht en dat hulpdiensten samenwerken om de situatie onder controle te krijgen. Zowel de woningen als een deel van het plein, waaronder horecagelegenheden, werden snel ontruimd.

Ook op onderstaande video's is te zien dat de vlammen uit het gebouw sloegen. In een getuigenvideo hoor je een vrouw hard huilen. Of zij een bewoonster van het pand is, is onbekend.