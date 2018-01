Grote brand in jachthaven IJsselstein onder controle, honderden boten verwoest

updateOp de Noord IJsseldijk in IJsselstein zijn vanmiddag enkele botenloodsen afgebrand. Het vuur is inmiddels onder controle, de brandweer is nog bezig met nablussen. Er staan vier loodsen op het terrein van jachthaven Marnemoende, twee daarvan zijn afgebrand. Een derde loods heeft flinke schade opgelopen. Er zijn door de brand honderden boten in vlammen opgegaan.

Rond 13.30 uur kwam de eerste melding binnen. IJsselsteiner Bert Murk was aan het wandelen en zag tien meter hoge vlammen uit het dak van de loodsen komen. Hij belde meteen naar de brandweer, die was er binnen tien minuten. Vier bluswagens hebben de brand onder controle weten te krijgen. Na een tijd was er onvoldoende water beschikbaar om te blussen. Het waterschap heeft toen een sluis opengezet zodat het water in de nabijgelegen sloten hoger kwam te staan en er weer voldoende bluswater was.

Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Op het moment van de brand waren er mensen op het dak bezig met de aanleg van zonnepanelen. Jan Kromwijk, eigenaar van Marnemoende, is al jaren bezig het terrein duurzamer te maken. De 640 zonnepanelen waren onderdeel van dat plan. Hoeveel zonnepanelen er door de brand verwoest zijn, is nog niet bekend.

Knallen

De rookkolom is tot in de wijde omtrek te zien. Zo nu en dan waren er knallen te horen. Dit werd veroorzaakt door de gasflessen die in de boten liggen. In de loodsen lagen honderden boten opgeslagen. Zo ook de boot van IJsselsteiner H. Geijtenbeek. Zijn boot 'Nel' is reddeloos verloren. ,,Ze was twee ton waard, gelukkig ben ik goed verzekerd.''

De politie meldt dat de Noord IJsseldijk is afgesloten vanwege de brand. Enkele mensen die aan het lunchen waren op het terrein, kunnen het terrein nu dan ook niet verlaten.

Shock

De winkel en de werkplaats van Bootenzo in jachthaven Marnemoende aan de Noord IJsseldijk is ook volledig verwoest door de brand. Eigenaresse Maaike Nijhuis verkeert in een shock. ,,Onze werkplaats en winkel met watersport- en lifestyle-artikelen zijn volledig afgebrand. De schade is enorm. We kunnen het opgeven.’’ Bootenzo, een eenmansbedrijf, is pas een jaar open.

,,Het is een enorme strop, juist nu het seizoen in april weer gaat beginnen. In de werkplaats stond één schip, dat ook verloren is.’’

Nijhuis’ man was aanwezig toen de brand uitbrak, maar kon niets uitrichten. ,,Er was geen redden aan’’, aldus een ontredderde Maaike Nijhuis.

