Grote politieactie en arrestaties in regio Utrecht 'om Mocro-maffia'

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:33 De gevel van de Winkel van Sinkel in Utrecht is al mooi, maar wordt vanavond nog eens extra in de schijnwerpers gezet. De voorkant van het gebouw wordt vanwege het Nederlands Film Festival op een speciale manier belicht. Vanaf 20.30 uur worden namelijk historische beelden uit het stadsarchief op de gevel geprojecteerd. De lichtkunst is van het Utrechtse kunstenaarscollectief Light-up.