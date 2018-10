Grote politieactie en arrestaties in regio Utrecht 'om Mocromaffia'

UpdateEr staan nog steeds zwaarbewapende agenten bij de flat in Nieuwegein waar de politie vanmorgen een woning binnenviel. In acht verschillende huizen in de regio Utrecht werden vannacht invallen gedaan. Er zijn zeven mannen gearresteerd.

De invallen waren in Utrecht, Vianen, Nieuwegein en Tiel. De zwaarbewapende agenten die de flat Kruisdistel aan het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein bewaken, staan daar om hun collega's te beschermen die een woning en de kelderbox doorzoeken.

De politie is op zoek naar wapens, drugs, goederen die met witgewassen geld betaald zijn en aanwijzingen die kunnen leiden naar de voortvluchtige Ridouan Taghi (40) en Saïd Razzouki (46), die op de internationale opsporingslijst staan.

Liquidaties

Taghi heeft zowel in Vianen als in Nieuwegein gewoond en heeft daar nog steeds familie wonen. Hij wordt gezien als opdrachtgever van veel liquidaties in de drugsoorlog van de Mocromaffia.

De invallen van vanochtend moet het rechercheteam dat op de zaak zit meer informatie geven over de huidige verblijfplaats van de twee kopstukken. Er zouden ook familieleden van Taghi opgepakt zijn.

Voorbereid

De actie van vanmorgen was uitgebreid voorbereid en de verdachten werden allemaal tegelijkertijd van hun bed gelicht, zodat ze elkaar niet konden waarschuwen. De politie wilde vanmorgen alleen kwijt dat de arrestaties zijn gedaan in verband met 'een lopend onderzoek'.

Of de politie aanwijzingen heeft gekregen van kroongetuige Nabil B. is niet duidelijk. Deze medeverdachte van een liquidatie in Utrecht Overvecht begin vorig jaar besloot een boekje open te doen over de liquidaties in de criminele wereld in Utrecht en Amsterdam. Hij zit inmiddels in de cel. Vlak daarna werd de broer van deze kroongetuige in Amsterdam doodgeschoten. De verdachte van deze moord staat vanmiddag voor de rechter.

Zwaarbewapend

Bewoners van de flat in Nieuwegein kregen niet veel mee van de snelle arrestatie, die rond zes uur in de ochtend plaatsvond. Wel merkten ze het nodige van het vervolg daarop. Door de hele wijk reden politie-auto's af en aan en voor de portiek van de flat stonden zwaarbewapende agenten. Die waren ook duidelijk zichtbaar voor alle kinderen die tegen half negen in de ochtend naar school werden gebracht.

Een man die de flat probeerde binnen te komen, maar de toegang werd geweigerd omdat hij er niet woont, vertelde tegen deze krant dat de zus van zijn vrouw in het bewuste appartement woont. ,,Zij woont daar alleen, wat moet de politie daar zoeken?'' Wie er gearresteerd is, wil de politie niet zeggen, maar dat er iemand is opgepakt staat wel vast.

Buurtbewoners zeggen wel beter te weten. ,,Het barst hier van de criminelen. Goed dat ze hier schoon schip maken'', zegt een vader die zijn dochter naar school brengt. Zo zie ik tenminste waar mijn belastinggeld heen gaat.''