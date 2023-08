Grote problemen bij de regiotaxi zijn eindelijk opgelost, maar waar zijn de reizigers nu gebleven?

Fans FC Utrecht eisen dat tram 22 ook voor hen gaat rijden: ‘Suppor­ters­ver­voer is een zooitje’

Fans van FC Utrecht zijn helemaal klaar met de slechte bereikbaarhed van stadion Galgenwaard. Ze eisen dat tram 22, oftewel de Uithoflijn, zo snel mogelijk gaat rijden op wedstrijddagen, óók in de weekeinden. ,,Nergens is het zo slecht geregeld als in Utrecht, het is een zooitje.’’