Grote stilte in de stationshal van Utrecht CS: ‘Die serene rust is ook wel eens lekker’

Van het gebruikelijke gekrioel van duizenden reizigers is deze ochtend zoals verwacht geen spoor te bekennen, tussen de poortjes begeeft zich - afgezien van journalisten en NS-personeel - slechts een enkele busreiziger die even een snelle kop koffie haalt in één van de kiosken. ,,Ik heb er geen last van’’, zegt een Utrechtse die de bus naar Odijk pakt. ,,Het is ook voor een goed doel. En die serene rust op het station is ook wel eens lekker.’’

Staking

Busmaatschappijen in de regio Utrecht verwachten vandaag stevige drukte, maar zetten geen extra bussen in. ,,Wij hebben momenteel een enorm tekort aan chauffeurs, het rooster rondkrijgen is überhaupt moeilijk. Extra inzetten is daarom niet mogelijk.’’ Onlangs werd duidelijk dat Syntus vanwege personeelstekort genoodzaakt is om minder bussen in te zetten in de regio: veel lijnen rijden in plaats van vier keer per uur al twee keer per uur.