Grote stroomstoring in Maartensdijk is verholpen

Huizen in Utrecht opnieuw fors meer waard

12:53 De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Utrecht is in 2017 voor het tweede jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2017 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Utrecht 235.000 euro per woning; 10,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.