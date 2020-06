Grote verontwaardiging over kettingrukker: ‘Het is heel zielig voor die oudere vrouwen’

50 JAAR FC UTRECHT Honderden shirts, vaantjes, stadi­onstoel­tjes: John (60) verzamelt álles van FC Utrecht. ‘Wat ik mis? Zoveel’

27 juni FC Utrecht bestaat deze zomer vijftig jaar. De club beleeft een apart jubileum. De bal rolt al maanden niet in stadion Galgenwaard vanwege het coronavirus. Dat doet echte supporters vreselijk pijn. Als pleister op de wond blikt deze krant in een serie verhalen terug op een halve eeuw eredivisievoetbal in Utrecht. Vandaag: John (60) verzamelt alles wat los en vast zit over zijn ‘cluppie’.