Grote vondst zwaar illegaal vuurwerk in garagebox in Nieuwegein, EOD ter plaatse om ‘bommen’ op te ruimen

In een garagebox in Nieuwegein is na een anonieme melding bijna 100 kilo aan zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Omdat er ook sprake is van ‘geknutselde bommen’, is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen om deze onschadelijk te maken.

Dat meldt de politie Utrecht. De vondst werd aan het einde van de middag gedaan aan de Zegelstede in Nieuwegein. Via Meld Misdaad Anoniem was de tip binnengekomen, over een mogelijk opslag van flinke hoeveelheden vuurwerk.

,,En dat bleek ook zo te zijn”, aldus een woordvoerder van de politie Midden-Nederland. Aanhoudingen zijn er vooralsnog niet verricht.

Het gaat om zo’n ‘70 tot 100 kilo’ aan zwaar illegaal vuurwerk, aldus de politiewoordvoerder. Normaal gesproken wordt een professioneel bedrijf hiervoor ingeschakeld om het vuurwerk op te ruimen, maar in dit geval zat er ook geknutseld spul tussen.

,,Daarom is de EOD ter plaatse om dit onschadelijk te maken en op te ruimen”, legt de woordvoerder uit. Omdat de garagebox op de begane grond van een flatgebouw zit, wordt het zekere voor het onzekere genomen.

Of de vuurwerkvondst te linken is aan de Utrechtse vuurwerkbende -met veel Nieuwegeinse leden- die laatst werd opgerold, kan de woordvoerder van de politie niks over zeggen. ,,Daar heb ik geen informatie over.’’

Vuurwerk tegen hulpverleners

Wel is de politie blij met de tip die via Misdaad Anoniem binnen is gekomen. ,,We willen alles op alles zetten om dit soort vuurwerk van de straat te houden. Ook omdat dit soort vuurwerk nog wel eens wordt gebruikt tegen hulpverleners. Het zijn net bommen.” Daarmee refereert de woordvoerder naar de ongeregeldheden rond de WK-wedstrijden van Marokko. Onder andere in Lombok kreeg de politie het voor de kiezen.

,,Dus als je iets verdachts ziet bij jou in de straat of in de buurt, kan je dit via Meld Misdaad Anoniem bij ons melden.”

