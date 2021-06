Grote vreugde na vier maanden coronaleed: Krijn (71) en Ank (70) zien elkaar weer (en dát op hun trouwdag)

Hoe oersterke Ropp corona ternauwer­nood overleefde: ‘Ik herkende mijn dochter niet’

18 maart Als premier Rutte in maart vorig jaar zijn eerste coronapersconferentie houdt, zit Ropp van Toren uit Amersfoort kerngezond voor de buis. Een half jaar later raakt hij besmet met het coronavirus, belandt op de ic en verliest volledig het vertrouwen in zijn lichaam. ,,Ik zag de schrik in de ogen van de artsen.”