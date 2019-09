Grote zorgen na vondst kankerverwekkend chroom-6 op sneltrams: ‘Ik heb collega’s verloren met allerlei rare klachten’

Utrechtse Nadia met dood bedreigd om ‘poes­werp-vi­deo’, maar ze ís het helemaal niet

16:01 Een Utrechtse Nadia El Yaâcoubi (32) wordt sinds gistermiddag met de dood bedreigd omdat veel mensen denken dat zij degene is die in een filmpje op de internetsite Dumpert een kat in het water gooit. De politie heeft een bericht op Facebook gezet met de mededeling dat zij niet de dader is. Ook houdt de politie haar extra in de gaten.