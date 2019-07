Hennepkwe­ke­rij in geheime ruimte van parkeerga­ra­ge Paarden­veld in Utrecht

18:51 Bij een stroomstroring in parkeergarage Paardenveld aan de Kroonstraat in Utrecht werd gisteren een hennepkwekerij ontdekt. In de garage werd een kast gevonden die toegang bood naar een geheime ruimte. De parkeergarage staat vlakbij het hoofdbureau van politie.