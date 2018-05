Gruwelijke beelden van dodelijk gewonde ree laten zien waarom je je hond moet aanlijnen in het bos

Een filmpje op Facebook, waarop een zwaar gewonde ree is te zien die probeert te vluchten voor twee honden die hem hebben aangevallen, is door de maker van de video weer offline gehaald. De beelden waren opgenomen door een bewoner van het landgoed Prattenburg in Rhenen.

Op de beelden is te zien hoe de zwaargewonde reebok zich in een greppel stilhoudt voor twee herdershonden die het dier vlak daarvoor hebben aangevallen. Op dat moment is de luchtpijp van het dier volgens de filmer al doorgebeten. De honden waren niet aangelijnd.

De ree probeert even later alsnog te vluchten, maar zakt daarbij door zijn hoeven. ,,Dit gebeurt er als je honden los laat lopen in het bos. Deze ree zal het niet gaan redden’’, zegt de maker in beeld. Hij slaagt erin, terwijl hij filmt, de honden met commando’s bij het gewonde dier weg te houden. De zwaargewonde reebok is later afgemaakt.

Commando's

Quote Dáárom moeten honden dus altijd aangelijnd blijven. Ik word hier spuugziek van Tim Hogenbosch Boswachter Tim Hogenbosch van Staatsbosbeheer, die in de buurt werkt, reageert geschokt op de beelden. ,,Ze tonen dus precies aan waarom je honden niet los moet laten in het bos’’, zegt Hogenbosch. ,,Deze honden reageren goed op commando’s van een mens, maar zijn bij het zien van een wild dier dus niet in de hand te houden. Dáárom moeten ze altijd aangelijnd blijven. Ik word hier spuugziek van.’’

De filmer, een lid van de familie Van Asch van Wijck, haalde de beelden gisteren vrij snel weer offline. De eigenaar van deze honden trof volgens hem nauwelijks blaam. ,,Die houdt ze keurig in zijn omheinde tuin en doet er alles aan om ze daar te houden. Helaas zijn ze toch ontsnapt. Het baasje kreeg meteen heel veel boze reacties van mensen die de honden herkenden. Dat verdient hij niet.’’

De filmer, die niet met voornaam genoemd wil worden, kreeg op sociale media ook de vraag waarom hij filmde terwijl de honden de gewonde ree nog omsingelden. ,,Ik heb eerst alles gedaan om de ontsnapte honden te pakken te krijgen. Dat lukte niet. En opeens was het in een paar seconden gebeurd. Het dier was niet meer te redden. Ik heb gefilmd om te laten zien hoe goed opgevoede honden dit toch kunnen doen. Ik kom zo vaak mensen tegen met loslopende honden die zeggen dat ze hun dier onder controle hebben. Dat is dus gewoon niet waar.’’

Meer controles

Het Utrechts Landschap, naast Staatsbosbeheer een van de beheerders en eigenaren van de bossen rondom Utrecht, kondigde gisteren aan meer toezicht te gaan houden op loslopende honden in natuurgebieden.