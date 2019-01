Guus Hiddink tipt Chinees talent bij FC Utrecht

Oxford United nam Dai afgelopen zomer over van Bury, maar hij kwam dit seizoen nog niet in actie bij de degradatiekandidaat in de Engelse League One (derde niveau).



Dai maakte onlangs deel uit van China onder 23, waar Guus Hiddink de trainer van is. Dai heeft, na eerder jeugdinterlands voor Hong Kong te hebben gespeeld, gekozen voor de Chinese ploeg. ,,Wai-Tsun is een multifunctionele middenvelder. Hij heeft een goed spelinzicht en een goed schot’', aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht, waar Dick Advocaat nu trainer is.