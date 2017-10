Guus Meeuwis maakt opbrengst Kinderpostzegelactie bekend in Zeist

Dat gebeurde stiekem gisteren al in het Fijitheater in Zeist, hoewel het bedrag pas vandaag officieel bekend is gemaakt. ,,Normaal doen we het altijd op een school, maar op 5 oktober, waar eigenlijk alles al voor geregeld was, waren natuurlijk alle scholen dicht vanwege de staking. We wilden toch de leraren in de klas erbij betrekken, dus maakten we het vandaag pas bekend’’, legt Irene Gouwens van de Stichting Kinderpostzegels uit.