Guyno O. en Ferrel T. ontkennen ‘vergismoord’ op Hakim Changachi

Guyno O. gaf vanmorgen toe met aangetrouwd familielid Justin op de dag van de moord in een auto te hebben gezeten in Utrecht. Hier kreeg hij uitgelegd hoe hij de auto in brand kon steken, met flessen benzine. Hij zweeg over de aanwezigheid van meer mensen in de auto. Justin vertrok en kwam na enige tijd terug. ,,Ik heb in de auto gewoon gewacht, ik deed niet anders dan wachten tot hij terugkwam. Daarna heb ik de auto in brand gestoken met een aansteker. Dat deed ik van iets te dichtbij en daarom vloog ook mijn bivakmuts in brand.’’



Ook Ferrel T. ontkende dat hij aan de Faustdreef was. ,,Ik ben niet in Utrecht geweest.’’ Hij bekende wel dat hij een vriend van de geliquideerde Justin was. ,,Samen uitgaan, drinken en eten. Ik word emotioneel als ik aan hem denk. Ik ging het jaar in met goede voornemens en dromen. Ik zou nooit een liquidatie plegen. Justin stond bij mij voor de deur en gaf toe de liquidatie te hebben gepleegd. Ik ben sinds deze zaak enorm bang en angstig en kan geen namen noemen. Helaas kan Justin dat ook niet meer. Als ik een naam noem, zit ik zwaar in de problemen. Ik wil helemaal niks over deze man vertellen, ik hoop dat u dat kunt begrijpen.’’