Gymzaal Pinguïn in Nieuwegein toch dicht

Gymzaal de Pinguïn wordt eind dit jaar gesloten. De gemeenteraad van Nieuwegein heeft daarmee ingestemd, ondanks protest van ouders van leerlingen op de Willem Alexanderschool. Of er aan de Groenling wel of niet een sportzaal gaat komen, wordt nog onderzocht.

Leerlingen van de Willem Alexanderschool moeten na sluiting van de Pinguïn te ver lopen naar het alternatief De Sluis, vonden ouders. De Sluis, aan de andere kant van de ophaalbrug over het Merwedekanaal, is een tijdelijke oplossing voordat de nieuwe school met gymzaal aan de Industrieweg klaar is.

Een deel van de gemeenteraad vond dat echter wel meevallen. ,,Is 1200 meter lopen tegenwoordig het einde van de wereld? In mijn jeugd liep ik vier keer per dag een half uur om bij mijn school te komen. Het heeft me geen kwaad gedaan”, stelt Herman Troost van de Verenigde Senioren Partij.

Gymles

Vooral de VVD maakte er een punt van dat het openhouden van de Pinguïn te veel kost. ,,194.000 euro. Wat zeg je dan tegen alle kinderen die nu al 1.200 meter moeten lopen naar hun gymles?”, vroeg fractievoorzitter Mark Snoeren aan CDA-raadslid Renée Blom die juist bepleitte de Pinguïn langer open te houden.

Ouders die de vergadering vanaf de publieke tribune volgden, moesten daarom toezien hoe de gemeenteraad instemde met het sluiten van de Pinguïn. ,,Ik hoor de wethouder niet over de ontwikkeling van het kind. Door gebrek aan ruimte op De Sluis gaat het aantal lessen terug van twee naar één keer per week. En juist sporten is goed voor hoe een kind leert”, vindt ouder Roos Hofman.

Ook de Groenling in de Doorslag was goed vertegenwoordigd op de tribune. Omwonenden daar maken zich zorgen over het verkeer en geluid als de huidige school Het Vogelnest plaats moet maken voor een multifunctionele accommodatie met sportzaal. Een opmerking van wethouder Peter Snoeren dat een nieuw gebouw met twee verdiepingen betekent dat er meer ruimte is voor groen en dat de situatie er daardoor op vooruit zou gaan, kon op hoongelach rekenen van de tribune.

Ook een meerderheid van de gemeenteraad maakt zich zorgen over het verkeer in en rondom de Doorslag. Wethouder Snoeren kreeg daarom van de raad de opdracht mee te onderzoeken of er geen sportzaal mogelijk is aan de Industrieweg, waar nu nog een kleinere ‘gymnastiekzaal-plus’ is ingetekend. De Groenling zou dan mogelijk zo’n kleinere gymzaal kunnen krijgen.