Kaartenmaker krijgt honderden reacties op theorie verdwijning Anne

Vrijdag 29 september liep Hegener over het strand bij Den Haag. ,,Het was fantastisch weer. Het was lekker warm en er stond weinig wind. Over de Noordzee zag ik het regenfront aankomen. Zwart en scherp afgetekend. Bijna apocalyptisch. De zware regenbui waar Anne uiteindelijk in terecht moet zijn gekomen.’’



De steeds groter wordende zoekactie kreeg ook Hegener in de greep. ,,Vooral toen bleek dat Anne een deel van de fietsroute heeft gereden die ik heb gemaakt. Ik maak al sinds 1995 de fietsroutes voor de ANWB. Ik heb toen de gearchiveerde beelden van Buienradar over de satellietbeelden van Den Dolder en omgeving gelegd. Anne moet bij het ecoduct ten noorden van vliegbasis Soesterberg hebben gefietst, toen ze werd overvallen door een enorme regenbui. Het kan goed zijn dat ze daar heeft geschuild.’’ Hegener vermoedt dat ze daar is verdwenen.