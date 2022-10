Haal je oude jeans onder het stof vandaan! Utrechtse start-up blaast 900 jeans nieuw leven in

Negenhonderd gebruikte spijkerbroeken krijgen een nieuw leven via reparatie of donatie, dankzij de start-up Mended. Uiteraard ter viering van 900 jaar Utrecht. Daan Maasson van Mended legt uit waarom zij dit doen.

Wat zijn jullie voor bedrijf?

,,Mended blaast nieuw leven in het ‘vergeten goed’ van kledingreparatie en vermaak. We doen dat onder andere door mensen te verbinden met kleer- en schoenmakers via een online platform.”

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

,,Mensen zijn vergeten wat je allemaal met je kleding kan doen. Ongebruikte of kapotte items liggen maanden in de kast en naar de kleermaker gaan zit voor veel mensen niet meer in hun systeem. Voor velen zit er een stigma op, zoals te stoffig of ouderwets, of zijn er totaal onbekend mee. Door het in een nieuw jasje te stoppen en toegankelijk te maken, krijgen we de massa mee.”

Hoe gaan jullie dat doen dan?

,,Meerdere manieren. We versimpelen het hele proces, maken het visueel, geven je simpele opties en prijzen, en we koppelen er een ophaal- en bezorgdienst aan.”

Vanwaar de campagnenaam To Infinity and Beyond?

,,Het is een knipoog naar de film Toy Story. Daarin heb je Buzz Lightyear die elk keer zegt: ‘To Infinity and Beyond’. En dat geldt ook voor jeans. Of je ze nu weggeeft, of de hele tijd zelf draagt. Laat het meegaan tot in de eeuwigheid.”

Maar wat moet iemand met mijn versleten broek waar een gat in zit?

,,Er zit nog genoeg waarde in die jeans en ze zijn prima op allerlei manieren te repareren of vermaken. Dat je die vraag stelt is een van de redenen dat we deze campagne doen.”

Hoe kunnen mensen meedoen?

,,Utrechters kunnen meedoen via www.toinfinityandbeyond.nl. Daar kunnen ze hun reparatie bestellen, en meedoen met de win-actie om item’s van BN’ers te winnen. Goed om te benoemen: de eerste honderd jeans zijn gratis voor reparatie of vermaak.”

,,Hebben ze geen jeans die gefixt moet worden? Dan kunnen ze ongebruikte jeans doneren via de rood-witte inleverbak die vanaf dinsdag 18 oktober in de Bibliotheek Neude staat. Deze gaan na de campagne naar de Utrechtse Kledingbank.”

