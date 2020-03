Haalt corona ook een streep door de Vuelta in Utrecht? Uitstel zou best eens afstel kunnen betekenen

Man en vrouw in gezicht gehoest en geslagen door groep jongeren

12:12 Een man en een vrouw zijn woensdagmiddag door een nog onbekende groep jongeren mishandeld en in het gezicht gehoest nadat zij een opmerking hadden gemaakt over het gedrag van de groep. De jongens liepen op mensen af en hoestten hen in het gezicht op het Vredenburgplein in Utrecht.