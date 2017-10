Hagestein heeft weer kazerne om trots op te zijn

De destijds door de VRU berekende veertigduizend euro was bij lange na niet genoeg voor de broodnodige verbouwing van de gedateerde Hagesteinse kazerne uit 1975. Het gemeentebestuur van Vianen kwam met anderhalve ton over de brug en het resultaat mag er zijn. Iedereen kan weer trots zijn op dit pand dat met een dikke knipoog 'Post Hagestein Centrum' wordt genoemd.

Lex Tillart zet in zijn speech onder meer postcommandant Gertjan Jansen in het zonnetje die met dertig dienstjaren een van de langst zittende postcommandanten van de regio is en veel heeft betekend bij de verbouwing van de kazerne.

Volledig scherm Burgemeester Wim Groeneweg (links) en Lex Tillart van de VRU bij de officiele start van de herbouwde kazerne in Hagestein. © Pel Astrid

Gertjan Jansen omschrijft het werk van de Hagesteinse brandweermensen als 'een uitdagende hobby met veel verantwoordelijkheden'. In dit Viaanse buitengebied komen daar ook geregeld andere reddingsoperaties bij kijken, zoals het uit de sloot halen van paarden en koeien. Een afgevaardigde van paardensportvereniging De Stuwruiters bood daarom Jansen een fotolijst aan met daarin enkele op de gevoelige plaat vastgelegde reddingen van dieren. ,,Wij zijn jullie erg dankbaar."

Quote Elke zaterdag werd de sirene getest. Mooi dat het geluid nu weer is te horen Johan Wammes, oud-werknemer bij de brandweer in Hagestein

Bij de plichtplegingen buiten, klinkt vanuit de naastgelegen kerk de sirene zoals die te horen was, voordat het stille alarm werd ingevoerd. Meteen komen de verhalen van vroeger los. Johan Wammes (71) was bijna 30 jaar werkzaam bij de brandweer in Hagestein. Hij heeft nog steeds een pieper en als die afgaat, spoedt hij zich naar de kazerne om koffie te zetten. Hij vertelt dat vroeger in Hagestein drie personen een schakelaar in de slaapkamer hadden voor het alarm, waaronder een winkelier. Dan ging de sirene af. ,,Elke zaterdag werd de sirene getest. Mooi dat het geluid nu weer is te horen.''