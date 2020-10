Han (85) zit al dagen zonder verwarming in zijn flatwoning in Overvecht: 'We zitten de hele dag te koukleumen, maar klagen helpt niet’

Aantal coronapa­tiën­ten in Utrechtse ziekenhui­zen in twee weken tijd verdubbeld

5 oktober Het aantal coronapatiënten dat in de Utrechtse ziekenhuizen ligt, is in twee weken tijd verdubbeld. In het UMC Utrecht is, net als in de vorige coronagolf, een speciale afdeling geopend voor patiënten met het virus. Als er in het Diakonessenhuis nog één patiënt bij komt, opent daar ook zo’n afdeling.