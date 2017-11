Handhaving Utrecht speurt naar gestolen fietsen

De gemeente Utrecht en de politie checken vanaf vandaag in verschillende wijken of er gestolen tweewielers in de rekken staan. Utrechters die een goedkope fiets van een A-merk via Marktplaats of een straatverkoper op de kop hebben getikt, doen er in november en december daarom extra goed aan om het framenummer te controleren.

Het Smakkelaarsveld ziet blauw. Maar liefst een man of tien is uitgerukt voor de controle. Met een handheld (handzaam apparaatje, red.) in de aanslag worden voornamelijk de duur uitziende fietsen uit de rekken of stapels getrokken en gecontroleerd op rechtmatigheid. De actie neemt 1,5 uur in beslag; vanaf half tien tot een uur of elf. In de tussentijd heeft het team, van zowel de politie als handhaving en gemeente, ongeveer honderd fietsen gecontroleerd. Vijf daarvan staan geregistreerd als gestolen.

Intuïtie

Eén van die fietsen is een mooie Sparta. Volgens Jeroen van der Linde viel hij door het merk en de staat waarin hij verkeert meteen op. Zijn intuïtie bleek juist. Een politieman belt met de eigenaar, die zijn stalen ros morgen gelijk op komt halen. In de tussentijd komt er een kettingslot omheen en een bordje op: ‘Dit is een gestolen fiets. Is deze fiets van jou? Kijk dan op de website wat ermee gaat gebeuren.’

,,We hopen natuurlijk dat we geen hits hebben, omdat we willen dat iedereen op een 'eerlijke' fiets rondrijdt”, zegt Emine Osanmaz, perswoordvoerder. ,,Maar we willen mensen met deze actie bewust maken dat als je een fiets aangeboden krijgt voor bijvoorbeeld vijftig euro en het is in hartstikke goed staat, je kunt aanvoelen dat het geen eerlijke prijs is. Komt de politie hierachter, dan kan je een geldboete of zelfs een strafblad krijgen en ben je schuldig aan heling.”

Osanmaz kan bijna niet geloven dat er zoveel fietsen worden gestolen. ,,Soms vinden we ze zelfs met kinderzitjes. Dat betekent dat er ouders rondrijden op gestolen fietsen. Ik vind dat we dat niet normaal kunnen vinden. Je rijdt toch ook niet in een gestolen auto?”