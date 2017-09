Hangplek De Meern moet wijken voor woningbouw

Update SV Nieuw Utrecht pleit voor zwarte lijst van agressieve voetballers na kopstoot die Sharif vloerde

22:39 Een zwarte lijst van voetballers met een agressief verleden. Mesut Cavusoglu, bestuurslid bij SV Nieuw Utrecht, pleit ervoor na een zware mishandeling op het voetbalveld in Culemborg gistermiddag. Al is het de vraag of het in dit geval geholpen zou hebben: de verdachte wordt door oud-clubgenoten omschreven als een 'lieve, nette jongen'.