Hanna, Maria en Natalia zijn warm ontvangen vanuit Oekraïne: ‘Maar we kunnen niet echt genieten’

toen en nu 1250 euro huur voor flatje in Overvecht? In de jaren 60 was dit 100 gulden

Kijk, dat zijn nog eens prijzen: 50 (gulden)cent per liter, staat er op de prijslijst van de benzinepomp aan de Aidadreef in de nieuwbouwwijk Overvecht. Omgerekend in euro’s is dat nog geen 23 cent. En dan hebben we het nog niet eens over de huurprijzen van de flats op de achtergrond. Voor zo'n honderd gulden per maand had je hier een ruime gezinswoning.

11:00